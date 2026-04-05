Результаты матчей НХЛ на 5 апреля 2026 года

В ночь на 5 апреля прошли очередные матчи регулярного сезона-2025/2026 Национальной хоккейной лиги. Было сыграно 15 встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

«Нью-Йорк Рейнджерс» – «Детройт Ред Уингз» — 4:1;

«Оттава Сенаторз» – «Миннесота Уайлд» — 1:4;

«Даллас Старз» – «Колорадо Эвеланш» — 0:2;

«Тампа-Бэй Лайтнинг» – «Бостон Брюинз» — 3:1;

«Питтсбург Пингвинз» – «Флорида Пантерз» — 9:4;

«Коламбус Блю Джекетс» – «Виннипег Джетс» — 1:2;

«Лос-Анджелес Кингз» – «Торонто Мэйпл Лифс» — 7:6 ОТ;

«Нью-Джерси Дэвилз» – «Монреаль Канадиенс» — 3:4 Б;

«Ванкувер Кэнакс» – «Юта Маммот» — 4:7;

«Каролина Харрикейнз» – «Нью-Йорк Айлендерс» — 4:3;

«Вашингтон Кэпиталз» – «Баффало Сэйбрз» — 6:2;

«Анахайм Дакс» – «Калгари Флэймз» — 3:5;

«Сан-Хосе Шаркс» – «Нэшвилл Предаторз» — 3:6;

«Эдмонтон Ойлерз» – «Вегас Голден Найтс» — 1:5;

«Сиэтл Кракен» – «Чикаго Блэкхоукс» — 2:4.