Результаты матчей НХЛ на 5 апреля 2026 года

В ночь на 5 апреля прошли очередные матчи регулярного сезона-2025/2026 Национальной хоккейной лиги. Было сыграно 15 встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей НХЛ на 5 апреля 2026 года:

«Нью-Йорк Рейнджерс» – «Детройт Ред Уингз» — 4:1;
«Оттава Сенаторз» – «Миннесота Уайлд» — 1:4;
«Даллас Старз» – «Колорадо Эвеланш» — 0:2;
«Тампа-Бэй Лайтнинг» – «Бостон Брюинз» — 3:1;
«Питтсбург Пингвинз» – «Флорида Пантерз» — 9:4;
«Коламбус Блю Джекетс» – «Виннипег Джетс» — 1:2;
«Лос-Анджелес Кингз» – «Торонто Мэйпл Лифс» — 7:6 ОТ;
«Нью-Джерси Дэвилз» – «Монреаль Канадиенс» — 3:4 Б;
«Ванкувер Кэнакс» – «Юта Маммот» — 4:7;
«Каролина Харрикейнз» – «Нью-Йорк Айлендерс» — 4:3;
«Вашингтон Кэпиталз» – «Баффало Сэйбрз» — 6:2;
«Анахайм Дакс» – «Калгари Флэймз» — 3:5;
«Сан-Хосе Шаркс» – «Нэшвилл Предаторз» — 3:6;
«Эдмонтон Ойлерз» – «Вегас Голден Найтс» — 1:5;
«Сиэтл Кракен» – «Чикаго Блэкхоукс» — 2:4.

Календарь НХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица НХЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
Овечкин обошёл очередную легенду НХЛ! А «Вашингтон» вернулся в гонку за плей-офф
Овечкин обошёл очередную легенду НХЛ! А «Вашингтон» вернулся в гонку за плей-офф
