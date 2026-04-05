Кросби и Малкин вышли на пятое место по числу игр с несколькими набранными очками на двоих

Нападающие «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби и Евгений Малкин в 170-й раз набрали по несколько очков в одной игре, разделив пятое место в истории НХЛ с Даниэлем и Хенриком Сединами. В матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой Пантерз» (9:4) Кросби отметился двумя результативными передачами, а Малкин оформил хет-трик и сделал один ассист.
В нынешнем сезоне 38-летний Кросби провёл 65 игр, в которых отметился 28 заброшенными шайбами и 41 результативной передачей при полезности «-2». Всего на его счету 1417 встреч в регулярных чемпионатах НХЛ и 1756 (653+1103) очков. 39-летний Малкин в текущем сезоне сыграл 53 матча, в которых забил 18 голов и сделал 39 пасов при полезности «+12». Всего на его счету 1266 игр в регулярках и 1403 (532+871) очка.
- 6 апреля 2026
