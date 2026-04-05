Евгений Малкин вышел на четвёртое место среди россиян по числу хет-триков в истории НХЛ

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой Пантерз» (9:4). Этот хет-трик стал для него 14-м за карьеру в лиге, таким образом, форвард вышел на чистое четвёртое место среди россиян в истории НХЛ по числу игр с тремя и более шайбами.

Тем самым Малкин опередил Илью Ковальчука, на счету которого было 13 таких матчей. Выше идут Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз», 34), Павел Буре (20) и Александр Могильный (17).

39-летний Малкин в нынешнем сезоне сыграл 53 матча, в которых забил 18 голов и сделал 39 пасов при полезности «+12». Всего на его счету 1266 игр в регулярках и 1403 (532+871) очка.