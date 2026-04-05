Иван Демидов повторил достижение Коула Кофилда для новичков «Монреаля»

Российский нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов забил свой пятый гол в большинстве в сезоне-2025/2026, что является вторым результатом для новичков «Монреаля» за одну регулярку с сезона-2021/2022, когда Коул Кофилд забросил пять шайб. До него больше всего голов забил Ник Судзуки (шесть в сезоне-2019/2020). Россиянин отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз» (4:3 Б).

НХЛ — регулярный чемпионат
05 апреля 2026, воскресенье. 02:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
3 : 4
Б
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Страбл (Кофилд, Джекай) – 15:58     0:2 Демидов (Кофилд, Судзуки) – 28:12 (pp)     0:3 Хатсон – 29:28     1:3 Мерсер (Майер, Хишир) – 33:08     2:3 Хьюз (Братт, Зигенталер) – 37:40 (sh)     3:3 Майер (Хьюз, Хэмилтон) – 57:45     3:4 Капанен – 65:00    

В нынешнем сезоне 20-летний Демидов провёл 76 игр, в которых он забил 17 голов и сделал 43 результативные передачи при полезности «+7». Форвард был выбран «Канадиенс» в первом раунде под общим пятым номером на драфте НХЛ 2024 года.

