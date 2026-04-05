Иван Демидов повторил достижение Коула Кофилда для новичков «Монреаля»

Российский нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов забил свой пятый гол в большинстве в сезоне-2025/2026, что является вторым результатом для новичков «Монреаля» за одну регулярку с сезона-2021/2022, когда Коул Кофилд забросил пять шайб. До него больше всего голов забил Ник Судзуки (шесть в сезоне-2019/2020). Россиянин отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз» (4:3 Б).

В нынешнем сезоне 20-летний Демидов провёл 76 игр, в которых он забил 17 голов и сделал 43 результативные передачи при полезности «+7». Форвард был выбран «Канадиенс» в первом раунде под общим пятым номером на драфте НХЛ 2024 года.