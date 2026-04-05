Оформивший хет-трик Малкин стал первой звездой дня в НХЛ

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ. Форвард оформил хет-трик и сделал голевую передачу в домашнем матче регулярного чемпионата с «Флоридой Пантерз» (9:4).

Второй звездой дня стал американский нападающий «Юты Маммот» Клейтон Келлер. В гостевой игре с «Ванкувер Кэнакс» (7:4) он отметился хет-триком.

Третьей звездой был признан шведский форвард «Лос-Анджелес Кингз» Адриан Кемпе. В домашнем матче с «Торонто Мэйпл Лифс» (7:6 ОТ) он забросил две шайбы и сделал две результативные передачи.