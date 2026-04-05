Сушинский: статистика Малкина показывает, что он ещё может принести пользу «Питтсбургу»

Чемпион мира Максим Сушинский высказался о результативности российского нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина. Ранее форвард оформил хет-трик и сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой Пантерз» (9:4).

«Почему не продлевать контракт с Женей? Как говорил Борис Петрович Михайлов, статистика вещь упрямая. А статистика Малкина показывает, что он ещё может принести пользу «Питтсбургу», — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

39-летний Малкин в нынешнем сезоне сыграл 53 матча, в которых забил 18 голов и сделал 39 пасов при полезности «+12». Всего на его счету 1266 игр в регулярках и 1403 (532+871) очка. Летом этого года у россиянина заканчивается контракт с клубом.