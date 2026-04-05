Каменский: «Питтсбургу» нужно продлевать контракт с Малкиным — это мастер с большой буквы

Вице-президент КХЛ по развитию Валерий Каменский заявил, что «Питтсбург Пингвинз» должен продлить контракт с российским нападающим Евгением Малкиным. Действующее соглашение истекает летом 2026 года.

«Евгений уже состоявшийся большой хоккеист, мастер. Легендой ещё рано называть, потому что он действующий игрок. Однако он всем всё доказал, играет здорово. Самое главное — здоровье. В последнее время Евгения преследуют травмы. Это мастер с большой буквы. Пусть играет как можно дольше, радует себя и болельщиков, потому что видно, что получает большое удовольствие от хоккея.

Мы болеем и переживаем за него. Всем нравится его игра. «Питтсбургу» нужно продлевать с ним контракт. Он там состоялся как игрок. Это его родной клуб. Однако уже Евгений будет выбирать. Было бы здорово, если бы Малкин закончил там карьеру. Однако пусть играет как можно дольше», — сказал Каменский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.