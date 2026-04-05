Малкин: не хочу останавливаться и хочу дойти до следующей отметки — 1500 очков

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин признался, что чуть не заплакал, когда болельщики начали скандировать его прозвище после хет-трика в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой Пантерз» (9:4) и достижения отметки в 1400 очков за клуб.

«Мне нравится играть с Кросби, Летангом, Карлссоном. Я не хочу останавливаться и хочу дойти до следующей отметки — 1500 очков. Я чуть не заплакал (после скандирований фанатов. — Прим. «Чемпионата»). Это очень важно для меня. Давно не делал хет-трик, уже и не вспомню, когда это было в последний раз. Очень много эмоций. Хочу сказать спасибо за поддержку меня и всей команды. Это просто невероятно», — приводит слова Малкина пресс-служба «Питтсбурга».

39-летний Малкин в нынешнем сезоне сыграл 53 матча, в которых забил 18 голов и сделал 39 пасов при полезности «+12». Всего на его счету 1266 игр в регулярках и 1403 (532+871) очка.