Демидов — седьмой новичок в истории «Монреаля» с 60+ очками за сезон

Российский нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз» (4:3 Б). Таким образом, на счету 20-летнего россиянина стало 60 (17+43) очков в 76 играх.

0:1 Страбл (Кофилд, Джекай) – 15:58     0:2 Демидов (Кофилд, Судзуки) – 28:12 (pp)     0:3 Хатсон – 29:28     1:3 Мерсер (Майер, Хишир) – 33:08     2:3 Хьюз (Братт, Зигенталер) – 37:40 (sh)     3:3 Майер (Хьюз, Хэмилтон) – 57:45     3:4 Капанен – 65:00    

Он стал седьмым новичком в истории «Канадиенс», достигшим отметки в 60 очков. Рекорд делят шведские нападающие Матс Нэслунд (1982/1983, 71 очко в 74 играх) и Челль Далин (1985/1986, 71 в 77). Отметим, что Нэслунд дебютировал в лиге в полных 23 года, а Далин – в 22.

Следом идут Лэйн Хатсон (2024/2025, 66 в 82), Ги Лефлёр (1971/1972, 64 в 73), Крис Челиос (1984/1985, 64 в 74) и Майкл Райдер (2003/2004, 63 в 81, 25+38).

