Демидов — седьмой новичок в истории «Монреаля» с 60+ очками за сезон

Российский нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз» (4:3 Б). Таким образом, на счету 20-летнего россиянина стало 60 (17+43) очков в 76 играх.

Он стал седьмым новичком в истории «Канадиенс», достигшим отметки в 60 очков. Рекорд делят шведские нападающие Матс Нэслунд (1982/1983, 71 очко в 74 играх) и Челль Далин (1985/1986, 71 в 77). Отметим, что Нэслунд дебютировал в лиге в полных 23 года, а Далин – в 22.

Следом идут Лэйн Хатсон (2024/2025, 66 в 82), Ги Лефлёр (1971/1972, 64 в 73), Крис Челиос (1984/1985, 64 в 74) и Майкл Райдер (2003/2004, 63 в 81, 25+38).