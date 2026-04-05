Демидов — седьмой новичок в истории «Монреаля» с 60+ очками за сезон
Российский нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз» (4:3 Б). Таким образом, на счету 20-летнего россиянина стало 60 (17+43) очков в 76 играх.
НХЛ — регулярный чемпионат
05 апреля 2026, воскресенье. 02:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
3 : 4
Б
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Страбл (Кофилд, Джекай) – 15:58 0:2 Демидов (Кофилд, Судзуки) – 28:12 (pp) 0:3 Хатсон – 29:28 1:3 Мерсер (Майер, Хишир) – 33:08 2:3 Хьюз (Братт, Зигенталер) – 37:40 (sh) 3:3 Майер (Хьюз, Хэмилтон) – 57:45 3:4 Капанен – 65:00
Он стал седьмым новичком в истории «Канадиенс», достигшим отметки в 60 очков. Рекорд делят шведские нападающие Матс Нэслунд (1982/1983, 71 очко в 74 играх) и Челль Далин (1985/1986, 71 в 77). Отметим, что Нэслунд дебютировал в лиге в полных 23 года, а Далин – в 22.
Следом идут Лэйн Хатсон (2024/2025, 66 в 82), Ги Лефлёр (1971/1972, 64 в 73), Крис Челиос (1984/1985, 64 в 74) и Майкл Райдер (2003/2004, 63 в 81, 25+38).
