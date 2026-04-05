«Лос-Анджелес» сыграл 31 овертайм в текущем сезоне НХЛ и установил рекорд лиги
«Лос-Анджелес Кингз» одержал победу над «Торонто Мэйпл Лифс» (7:6 ОТ) в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги. Таким образом, 31 из 76 матчей «Кингз» в этом сезоне дошли до овертайма – это новый рекорд лиги за одну регулярку.
НХЛ — регулярный чемпионат
05 апреля 2026, воскресенье. 02:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
7 : 6
ОТ
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Нис (Доми) – 04:19 0:2 Лоренц – 13:42 (sh) 1:2 Байфилд (Райт, Мур) – 21:11 (pp) 2:2 Кемпе (Андерсон) – 23:55 2:3 Таварес (Нюландер, Нис) – 29:18 (pp) 3:3 Панарин (Кларк, Кемпе) – 34:53 3:4 Коуэн (Таварес, Нис) – 39:47 (pp) 4:4 Кемпе (Панарин, Эдмундсон) – 45:46 5:4 Хелениус (Уорд, Сеси) – 46:14 6:4 Лаферрье (Мур) – 47:22 6:5 Робертсон (Джошуа) – 49:37 6:6 Нис (Таварес, Маччелли) – 53:29 7:6 Байфилд (Панарин, Кемпе) – 62:33
Предыдущий рекорд принадлежал «Бостон Брюинз» — 30 овертаймов в сезоне-2003/2004.
В текущем регулярном чемпионате «Лос-Анджелес» одержал 12 побед за пределами основного времени (восемь – в овертайме, четыре – по буллитам) и потерпел 19 поражений (10 – в овертайме, девять – по буллитам).
На данный момент «Кингз» идут на девятом месте в турнирной таблице Западной конференции с 81 очком в 76 играх.
