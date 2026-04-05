«Лос-Анджелес» сыграл 31 овертайм в текущем сезоне НХЛ и установил рекорд лиги

«Лос-Анджелес Кингз» одержал победу над «Торонто Мэйпл Лифс» (7:6 ОТ) в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги. Таким образом, 31 из 76 матчей «Кингз» в этом сезоне дошли до овертайма – это новый рекорд лиги за одну регулярку.

Предыдущий рекорд принадлежал «Бостон Брюинз» — 30 овертаймов в сезоне-2003/2004.

В текущем регулярном чемпионате «Лос-Анджелес» одержал 12 побед за пределами основного времени (восемь – в овертайме, четыре – по буллитам) и потерпел 19 поражений (10 – в овертайме, девять – по буллитам).

На данный момент «Кингз» идут на девятом месте в турнирной таблице Западной конференции с 81 очком в 76 играх.