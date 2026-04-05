Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Белорусский игрок «Питтсбурга»: Малкин заботится о нас и всегда старается сплотить команду

Комментарии

Белорусский защитник «Питтсбург Пингвинз» Илья Соловьёв рассказал, как форвард Евгений Малкин помогает партнёрам по команде.

«Он просто заботится о нас, особенно в выездных играх. Мы можем провести два-три часа, просто разговаривая о жизни, обо всём. Это очень мне помогло, особенно в психологическом плане. У всех бывают неудачные игры, но он всегда старается сплотить нас и не оставлять в одиночестве, когда тебе плохо.

Я просто стал во всём им восхищаться. Поскольку у нас не так много игроков из Беларуси, мы всегда смотрели игры российских ребят. Это просто невероятно — сидеть с ним в одной раздевалке», — приводит слова Соловьёва пресс-служба «Питтсбурга».

«Чуть не заплакал. Хочу 1500 очков». Малкин после хет-трика высказался о своём будущем
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android