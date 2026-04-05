Юрзинов — о «Металлурге»: Магнитогорск развивается во благо российского хоккея

Двукратный чемпион мира Владимир Юрзинов-старший поделился мнением об успехах клубов из Магнитогорска в текущих российских турнирах.

– Владимир Владимирович, что для себя отметили в ходе первого раунда плей-офф?
– Отметил группу команд, которая добивается результата и определяет моду строительства в КХЛ, во всём нашем хоккее.

– О ком речь?
– Самый яркий пример – Магнитогорск. Команда этого города стала чемпионом регулярного турнира, это серьёзное достижение по итогам шестимесячного марафона, которое у нас не всегда должным образом оценивается. И эта же команда уверенно прошла первый раунд розыгрыша Кубка Гагарина.

Но для меня очень важно, что Магнитогорск – это не только КХЛ. В ВХЛ «Магнитка» столь же уверенно преодолела первый раунд, а в МХЛ «Стальные Лисы» в серии с соседями из Челябинска тоже впереди. То есть Магнитогорск развивается системно – во благо всего российского хоккея. И совсем не случайно каждый год «Металлург» получает из своих дочерних команд готовых воспитанников.

Плюс у «Металлурга» вполне понятная кадровая политика – приобретаются игроки определённого стиля, под тренера. Главный руководитель системы не ошибается, выбранная им связка Бирюков – Разин стабильно работает, – приводит слова Юрзинова Russia-Hockey.

Материалы по теме
Морозов оценил пресс-конференцию Разина, на которой тренер «Металлурга» рассказал анекдот
