Малкин — четвёртый игрок неканадского происхождения в истории НХЛ, набравший 1400+ очков

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин стал четвёртым игроком неканадского происхождения в истории НХЛ, набравшим 1400+ очков за карьеру. Об этом сообщает StatsCentre в социальной сети Х. Форвард оформил хет-трик и сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата с «Флоридой Пантерз» (9:4).

Лидером по данному показателю является чешский нападающий Яромир Ягр, на счету которого 1921 очко. Следом идут российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (1684) и финский нападающий Теэму Селянне.

39-летний Малкин в нынешнем сезоне сыграл 53 матча, в которых забил 18 голов и сделал 39 пасов при полезности «+12». Всего на его счету 1266 игр в регулярках и 1403 (532+871) очка.