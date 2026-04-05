Малкин — четвёртый игрок неканадского происхождения в истории НХЛ, набравший 1400+ очков
Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин стал четвёртым игроком неканадского происхождения в истории НХЛ, набравшим 1400+ очков за карьеру. Об этом сообщает StatsCentre в социальной сети Х. Форвард оформил хет-трик и сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата с «Флоридой Пантерз» (9:4).
НХЛ — регулярный чемпионат
05 апреля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
9 : 4
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Аччари (Сёдерблом, Карлссон) – 00:20 2:0 Карлссон (Кросби, Чинахов) – 05:06 (pp) 2:1 Грир (Рейнхардт, Форслинг) – 07:10 2:2 Джонс (Швиндт) – 14:31 3:2 Манта – 21:51 4:2 Малкин (Карлссон, Кросби) – 25:51 (pp) 5:2 Малкин (Новак, Ракелль) – 28:27 6:2 Сёдерблом (Дьюар) – 29:53 7:2 Ракелль (Малкин, Карлссон) – 37:48 (pp) 8:2 Ши (Жирар, Манта) – 38:07 9:2 Малкин – 43:30 9:3 Грегор (Беннетт, Ткачук) – 48:02 9:4 Самоскевич (Грир) – 50:46
Лидером по данному показателю является чешский нападающий Яромир Ягр, на счету которого 1921 очко. Следом идут российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (1684) и финский нападающий Теэму Селянне.
39-летний Малкин в нынешнем сезоне сыграл 53 матча, в которых забил 18 голов и сделал 39 пасов при полезности «+12». Всего на его счету 1266 игр в регулярках и 1403 (532+871) очка.
