Роман Ротенберг поздравил Тюкавина с бомбардирским рекордом за «Динамо» в ХХI веке

Главный тренер сборной «Россия 25» и член совета директоров московского «Динамо» Роман Ротенберг поздравил нападающего ФК «Динамо» Константина Тюкавина с рекордом по голам за бело-голубых в ХХI веке. Тюкавин оформил дубль в ворота «Оренбурга» (3:3), забил 57-й мяч за команду и обошёл по этому показателю Кевина Кураньи.

«Поздравляю Константина Тюкавина с новым серьёзным достижением! В 23 года Константин стал лучшим бомбардиром московского «Динамо» в XXI веке. В матче с «Оренбургом» Костя оформил дубль, забил свой 57-й мяч за команду и обошёл по этому показателю экс-игрока сборной Германии Кевина Кураньи.

Такие результаты не бывают случайными. За ними всегда стоят талант, труд, характер и правильное отношение к делу. И особенно приятно, что всё это показывает воспитанник «Динамо», который растёт вместе с клубом и уже вписывает своё имя в его историю», — написал Ротенберг в своём телеграм-канале, сопроводив пост совместной фотографией с Тюкавиным.

Фото: Из личного архива Романа Ротенберга