Болельщица родила ребёнка на арене во время матча НХЛ
Болельщица родила ребёнка во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги на арене «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада). Такое объявление в прямом эфире сделал комментатор игры «Эдмонтон Ойлерз» — «Вегас Голден Найтс» (1:5) Джек Майклс.
05 апреля 2026, воскресенье. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
1 : 5
0:1 Хауден (Айкел) – 11:43 0:2 Сиссонс (Марнер, Лозон) – 25:44 0:3 Лозон (Айкел, Хауден) – 28:05 1:3 Бушар (Рословик, Савуа) – 39:26 1:4 Стоун (Барбашёв, Айкел) – 44:04 1:5 Андерссон (Барбашёв, Ханифин) – 56:13 (pp)
Похожий случай произошёл в 2023 году, когда во время матча Национальной футбольной лиги (НФЛ) между «Кливлендом» и «Индианаполисом» сестра одного из игроков родила девочку в подтрибунном помещении арены «Лукас Ойл Стэдиум».
На данный момент «Ойлерз» занимают четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции с 87 очками после 77 встреч. «Голден Найтс» располагаются на седьмом месте Запада с 86 очками в 77 матчах.
