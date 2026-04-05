Болельщица родила ребёнка на арене во время матча НХЛ

Болельщица родила ребёнка во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги на арене «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада). Такое объявление в прямом эфире сделал комментатор игры «Эдмонтон Ойлерз» — «Вегас Голден Найтс» (1:5) Джек Майклс.

Похожий случай произошёл в 2023 году, когда во время матча Национальной футбольной лиги (НФЛ) между «Кливлендом» и «Индианаполисом» сестра одного из игроков родила девочку в подтрибунном помещении арены «Лукас Ойл Стэдиум».

На данный момент «Ойлерз» занимают четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции с 87 очками после 77 встреч. «Голден Найтс» располагаются на седьмом месте Запада с 86 очками в 77 матчах.