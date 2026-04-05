Малкин делит второе место с Кросби по числу хет-триков за карьеру в истории «Питтсбурга»

Малкин делит второе место с Кросби по числу хет-триков за карьеру в истории «Питтсбурга»
Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин сравнялся с форвардом «пингвинов» Сидни Кросби по числу хет-триков за карьеру в истории франшизы. Об этом сообщает StatsCentre в социальной сети Х. Малкин забросил три шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой Пантерз» (9:4), этот хет-трик стал для Евгения 14-м.

НХЛ — регулярный чемпионат
05 апреля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
9 : 4
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Аччари (Сёдерблом, Карлссон) – 00:20     2:0 Карлссон (Кросби, Чинахов) – 05:06 (pp)     2:1 Грир (Рейнхардт, Форслинг) – 07:10     2:2 Джонс (Швиндт) – 14:31     3:2 Манта – 21:51     4:2 Малкин (Карлссон, Кросби) – 25:51 (pp)     5:2 Малкин (Новак, Ракелль) – 28:27     6:2 Сёдерблом (Дьюар) – 29:53     7:2 Ракелль (Малкин, Карлссон) – 37:48 (pp)     8:2 Ши (Жирар, Манта) – 38:07     9:2 Малкин – 43:30     9:3 Грегор (Беннетт, Ткачук) – 48:02     9:4 Самоскевич (Грир) – 50:46    

Столько же имеет в своём активе и Кросби. Больше только у Марио Лемье (40). На третьей строчке располагается Кевин Стивенс (10). Следом идут Яромир Ягр (девять), Рик Кехо и Алексей Ковалёв (оба — по восемь), Роб Браун (семь), Майк Буллард и Брайан Раст (по шесть).

39-летний Малкин в нынешнем сезоне сыграл 53 матча, в которых забил 18 голов и сделал 39 пасов при полезности «+12». Всего на его счету 1266 игр в регулярках и 1403 (532+871) очка.

«Чуть не заплакал. Хочу 1500 очков». Малкин после хет-трика высказался о своём будущем
