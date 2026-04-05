Малкин делит второе место с Кросби по числу хет-триков за карьеру в истории «Питтсбурга»

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин сравнялся с форвардом «пингвинов» Сидни Кросби по числу хет-триков за карьеру в истории франшизы. Об этом сообщает StatsCentre в социальной сети Х. Малкин забросил три шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой Пантерз» (9:4), этот хет-трик стал для Евгения 14-м.
Столько же имеет в своём активе и Кросби. Больше только у Марио Лемье (40). На третьей строчке располагается Кевин Стивенс (10). Следом идут Яромир Ягр (девять), Рик Кехо и Алексей Ковалёв (оба — по восемь), Роб Браун (семь), Майк Буллард и Брайан Раст (по шесть).
39-летний Малкин в нынешнем сезоне сыграл 53 матча, в которых забил 18 голов и сделал 39 пасов при полезности «+12». Всего на его счету 1266 игр в регулярках и 1403 (532+871) очка.
- 6 апреля 2026
-
10:45
-
10:20
-
10:00
-
09:45
-
09:25
-
09:10
-
08:50
-
08:50
-
08:30
-
08:15
-
07:45
-
07:30
-
07:27
-
07:21
-
07:15
-
07:05
-
06:47
-
06:46
-
06:28
-
06:27
-
06:11
-
06:02
-
05:46
-
05:40
-
05:38
-
04:54
-
04:46
-
04:39
-
04:36
-
04:04
-
02:45
-
02:43
-
02:33
-
02:26
-
02:15