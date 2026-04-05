Малкин делит второе место с Кросби по числу хет-триков за карьеру в истории «Питтсбурга»

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин сравнялся с форвардом «пингвинов» Сидни Кросби по числу хет-триков за карьеру в истории франшизы. Об этом сообщает StatsCentre в социальной сети Х. Малкин забросил три шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой Пантерз» (9:4), этот хет-трик стал для Евгения 14-м.

Столько же имеет в своём активе и Кросби. Больше только у Марио Лемье (40). На третьей строчке располагается Кевин Стивенс (10). Следом идут Яромир Ягр (девять), Рик Кехо и Алексей Ковалёв (оба — по восемь), Роб Браун (семь), Майк Буллард и Брайан Раст (по шесть).

39-летний Малкин в нынешнем сезоне сыграл 53 матча, в которых забил 18 голов и сделал 39 пасов при полезности «+12». Всего на его счету 1266 игр в регулярках и 1403 (532+871) очка.