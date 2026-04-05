Форвард «Эдмонтона» Хайман пропустит минимум три игры из-за травмы

Форвард «Эдмонтон Ойлерз» Зак Хайман не поедет с командой на выездную серию и пропустит минимум три матча из-за травмы. Об этом сообщает Sportsnet со ссылкой на слова главного тренера команды Криса Ноблоха. Характер повреждения не уточняется.

Отметим, что 33-летний нападающий не участвовал в матче регулярного чемпионата с «Вегас Голден Найтс» (1:5), в которой прервалась победная серия «Ойлерз» из пяти матчей.

В нынешнем сезоне Хайман провёл 57 игр, в которых отметился 31 заброшенной шайбой и 20 результативными передачами при полезности «+12». Всего на его счету 710 матчей в регулярных чемпионатах и 494 (261+233) очка.

