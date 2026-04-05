«Великий игрок — слов нет». Кожевников — о хет-трике Малкина в матче с «Флоридой»

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников прокомментировал хет-трик российского нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой Пантерз» (9:4).

«Оставаться ли Малкину в НХЛ? Это будет его выбор, как же я могу за Малкина что-то решать и предполагать? Я же не бабка-угадка, что ему делать дальше. Самое главное для Жени – это здоровье и форма. Великий игрок – слов нет», — приводит слова Кожевникова Vprognoze.

39-летний Малкин в нынешнем сезоне сыграл 53 матча, в которых забил 18 голов и сделал 39 пасов при полезности «+12». Всего на его счету 1266 игр в регулярках и 1403 (532+871) очка. Действующий контракт хоккеиста с «Пингвинз» истекает летом 2026 года.