Плющев — о вратарях СКА: тренеры сами не знают, кто у них первый. Это плохо

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о рокировках вратарей СКА по ходу регулярного чемпионата КХЛ, а также плей-офф.

– Есть ли претензии к вратарям СКА Плешкову и Иванову? Ларионов вновь их менял по ходу серии, как и в чемпионате.

– Честно скажу, если идёт такая чехарда, значит, тренеры сами не знают, кто у них первый, а кто второй или третий. Это плохо! Для голкипера очень важно, чтобы он не сомневался, что в него верят, считают основным. Иначе все эти тасовки приводят к тому, что начинается перегар и ребята находятся не в лучшем состоянии во время кубковых сражений.

– При этом к тому же Плешкову, если исходить из последнего матча, претензий быть не должно. В шести-семи моментах он спас команду от голов. Да и к Иванову тоже.

– Мне кажется, что очень много экспериментов было у тренерского штаба СКА в этом сезоне. А почему? Команда находилась в центре внимания прессы, болельщиков, не опускалась ниже определённого уровня. Её не надо было ломать через колено. Требовалось только определить те моменты, которые надо усилить. Не стоило, к примеру, повально отказываться от возрастных, опытных игроков. Ведь, насколько я знаю, тот же Плотников висел на волоске, – приводит слова Плющева «Спорт уик-энд».