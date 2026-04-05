Андрей Педан назвал Сергея Плотникова самым модным игроком СКА

Защитник СКА Андрей Педан назвал нападающего армейцев Сергея Плотникова самым модным игроком в команде.

– Кто самый модный?
– Я бы снова назвал себя, но не буду. Мне нравится стиль Серёги Плотникова – он классический, без ярких тонов. Все чёрное, серое, бежевое. Мне симпатизирует такой подход, я примерно так же одеваюсь. Если считать модным разные яркие футболки и худи, тогда выделю Колю Голдобина. Ещё у Маратика Хайруллина есть прикольные образы, в том числе красивые спортивные костюмы, которые он хорошо сочетает с обувью.

Просто есть люди, которые вообще невпопад одеваются. Смотришь на таких с мыслью: «Ты в темноте собирался, что ли?» Про Марата, Голдобу и Плота не могу так сказать – они всегда выглядят опрятно, аккуратно и наглажено. Это тоже очень важно в стиле. Если ты приходишь мятым, то уже неважно, что ты надел, – приводит слова Педана пресс-служба СКА.

