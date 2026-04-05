Тренер Шестёркина по боксу оценил драку российского вратаря с голкипером «Нью-Джерси»

Бывший профессиональный боксёр Сергей Новиков прокомментировал драку вратаря «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестёркина с голкипером «Нью-Джерси Дэвилз» Якобом Маркстрёмом в матче регулярного чемпионата НХЛ. Новиков является тренером Шестёркина по боксу, которого вратарь поблагодарил после драки.

«Он показал хороший уровень для новичка. Игорь, конечно, не профессионал и даже не сильный любитель, но он очень хорош для вратаря или обычного человека. Шестёркин был готов, я доволен его выступлением. Он выглядел очень уверенно, провёл джеб и правый оверхенд. Как раз то, что отрабатывал на наших тренировках», – приводит слова Новикова The Athletic.