Мэттью Шефер побил рекорд НХЛ по очкам за сезон среди 18-летних защитников

Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Мэттью Шефер отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» (3:4). Шефер побил рекорд НХЛ по очкам среди 18-летних игроков обороны.

На счету Шефера стало 58 (22+36) очков в 78 играх текущего сезона. Он опередил Фила Хаусли, который успел набрать 57 очков в дебютном сезоне за «Баффало Сэйбрз» до своего 19-летия. Всего в той регулярке на его счету было 66 очков в 77 матчах.

Шефер занимает 13-е место в сезоне НХЛ по игровому времени, проводя на льду в среднем по 24.38 за матч. В трёх последних встречах он сыграл 29.40, 28.43 и 27.11.