Мэттью Шефер побил рекорд НХЛ по очкам за сезон среди 18-летних защитников
Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Мэттью Шефер отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» (3:4). Шефер побил рекорд НХЛ по очкам среди 18-летних игроков обороны.
НХЛ — регулярный чемпионат
05 апреля 2026, воскресенье. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
4 : 3
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Гэткомб (Хольмстрём, Пажо) – 05:17 1:1 Джарвис (Уокер, Миллер) – 11:07 1:2 Шабанов (Ритчи, Мейфилд) – 22:15 2:2 Блейк (Стэнковен, Холл) – 31:15 3:2 Ахо (Джарвис, Славин) – 36:17 (sh) 4:2 Джарвис (Свечников, Миллер) – 40:24 4:3 Ли (Шефер, Барзал) – 58:23
На счету Шефера стало 58 (22+36) очков в 78 играх текущего сезона. Он опередил Фила Хаусли, который успел набрать 57 очков в дебютном сезоне за «Баффало Сэйбрз» до своего 19-летия. Всего в той регулярке на его счету было 66 очков в 77 матчах.
Шефер занимает 13-е место в сезоне НХЛ по игровому времени, проводя на льду в среднем по 24.38 за матч. В трёх последних встречах он сыграл 29.40, 28.43 и 27.11.
