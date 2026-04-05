Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Мэттью Шефер побил рекорд НХЛ по очкам за сезон среди 18-летних защитников

Комментарии

Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Мэттью Шефер отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» (3:4). Шефер побил рекорд НХЛ по очкам среди 18-летних игроков обороны.

НХЛ — регулярный чемпионат
05 апреля 2026, воскресенье. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
4 : 3
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Гэткомб (Хольмстрём, Пажо) – 05:17     1:1 Джарвис (Уокер, Миллер) – 11:07     1:2 Шабанов (Ритчи, Мейфилд) – 22:15     2:2 Блейк (Стэнковен, Холл) – 31:15     3:2 Ахо (Джарвис, Славин) – 36:17 (sh)     4:2 Джарвис (Свечников, Миллер) – 40:24     4:3 Ли (Шефер, Барзал) – 58:23    

На счету Шефера стало 58 (22+36) очков в 78 играх текущего сезона. Он опередил Фила Хаусли, который успел набрать 57 очков в дебютном сезоне за «Баффало Сэйбрз» до своего 19-летия. Всего в той регулярке на его счету было 66 очков в 77 матчах.

Шефер занимает 13-е место в сезоне НХЛ по игровому времени, проводя на льду в среднем по 24.38 за матч. В трёх последних встречах он сыграл 29.40, 28.43 и 27.11.

Материалы по теме
Шефер установил рекорд НХЛ среди игроков до 20 лет по игровому времени в одном матче
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android