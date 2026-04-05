Даррен Рэддиш побил рекорд «Тампа-Бэй» по голам за регулярку среди защитников
Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Даррен Рэддиш забросил шайбу в матче с «Бостон Брюинз» (3:1) и побил клубный рекорд по голам за регулярный чемпионат среди игроков обороны.
НХЛ — регулярный чемпионат
05 апреля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
3 : 1
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Миттельштадт (Арвидссон, Заха) – 26:47 1:1 Д'Астус (Бьёркстранд) – 42:13 2:1 Рэддиш (Мозер) – 54:29 3:1 Кучеров (Гюнцель, Макдона) – 58:27
30-летний канадец отличился в 21-й раз и превзошёл достижения Виктора Хедмана (20 голов в сезоне-2021/2022) и Дэна Бойла (20, регулярка-2006/2007).
Рэддиш проводит третий полный сезон в НХЛ. В текущем чемпионате на его счету 67 (21+46) очков в 69 матчах при показателе полезности «+26» и среднем игровом времени 22.50. Действующий контракт защитника со средней годовой зарплатой 975 тыс. рассчитан до 30 июня 2026 года.
«Тампа-Бэй» квалифицировалась в плей-офф НХЛ.
Комментарии
- 6 апреля 2026
-
10:45
-
10:20
-
10:00
-
09:45
-
09:25
-
09:10
-
08:50
-
08:50
-
08:30
-
08:15
-
07:45
-
07:30
-
07:27
-
07:21
-
07:15
-
07:05
-
06:47
-
06:46
-
06:28
-
06:27
-
06:11
-
06:02
-
05:46
-
05:40
-
05:38
-
04:54
-
04:46
-
04:39
-
04:36
-
04:04
-
02:45
-
02:43
-
02:33
-
02:26
-
02:15