Даррен Рэддиш побил рекорд «Тампа-Бэй» по голам за регулярку среди защитников

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Даррен Рэддиш забросил шайбу в матче с «Бостон Брюинз» (3:1) и побил клубный рекорд по голам за регулярный чемпионат среди игроков обороны.

НХЛ — регулярный чемпионат
05 апреля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
3 : 1
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Миттельштадт (Арвидссон, Заха) – 26:47     1:1 Д'Астус (Бьёркстранд) – 42:13     2:1 Рэддиш (Мозер) – 54:29     3:1 Кучеров (Гюнцель, Макдона) – 58:27    

30-летний канадец отличился в 21-й раз и превзошёл достижения Виктора Хедмана (20 голов в сезоне-2021/2022) и Дэна Бойла (20, регулярка-2006/2007).

Рэддиш проводит третий полный сезон в НХЛ. В текущем чемпионате на его счету 67 (21+46) очков в 69 матчах при показателе полезности «+26» и среднем игровом времени 22.50. Действующий контракт защитника со средней годовой зарплатой 975 тыс. рассчитан до 30 июня 2026 года.

«Тампа-Бэй» квалифицировалась в плей-офф НХЛ.

