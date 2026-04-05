Даррен Рэддиш побил рекорд «Тампа-Бэй» по голам за регулярку среди защитников

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Даррен Рэддиш забросил шайбу в матче с «Бостон Брюинз» (3:1) и побил клубный рекорд по голам за регулярный чемпионат среди игроков обороны.

30-летний канадец отличился в 21-й раз и превзошёл достижения Виктора Хедмана (20 голов в сезоне-2021/2022) и Дэна Бойла (20, регулярка-2006/2007).

Рэддиш проводит третий полный сезон в НХЛ. В текущем чемпионате на его счету 67 (21+46) очков в 69 матчах при показателе полезности «+26» и среднем игровом времени 22.50. Действующий контракт защитника со средней годовой зарплатой 975 тыс. рассчитан до 30 июня 2026 года.

«Тампа-Бэй» квалифицировалась в плей-офф НХЛ.