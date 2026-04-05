Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сын Евгения Малкина рассказал, почему не приходит на раскатки перед матчами «Питтсбурга»
Комментарии

Сын российского нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина заявил, что когда он не присутствует на раскатках команды, то его отец забивает гол. Никита не пришёл на раскатку перед матчем с «Флоридой Пантерз» (9:4), в котором Евгений оформил хет-трик.

НХЛ — регулярный чемпионат
05 апреля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
9 : 4
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Аччари (Сёдерблом, Карлссон) – 00:20     2:0 Карлссон (Кросби, Чинахов) – 05:06 (pp)     2:1 Грир (Рейнхардт, Форслинг) – 07:10     2:2 Джонс (Швиндт) – 14:31     3:2 Манта – 21:51     4:2 Малкин (Карлссон, Кросби) – 25:51 (pp)     5:2 Малкин (Новак, Ракелль) – 28:27     6:2 Сёдерблом (Дьюар) – 29:53     7:2 Ракелль (Малкин, Карлссон) – 37:48 (pp)     8:2 Ши (Жирар, Манта) – 38:07     9:2 Малкин – 43:30     9:3 Грегор (Беннетт, Ткачук) – 48:02     9:4 Самоскевич (Грир) – 50:46    

Сидни Кросби — Никите Малкину: Я не видел тебя на раскатке, почему?
Никита: Каждый раз, когда я прихожу на раскатку, мой отец не забивает ни одного гола в матче.
Евгений Малкин: Я надеюсь, ты и завтра не придёшь на раскатку.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

39-летний Малкин в нынешнем сезоне сыграл 53 матча, в которых забил 18 голов и сделал 39 пасов при полезности «+12». Всего на его счету 1266 игр в регулярках и 1403 (532+871) очка.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android