Сын Евгения Малкина рассказал, почему не приходит на раскатки перед матчами «Питтсбурга»
Сын российского нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина заявил, что когда он не присутствует на раскатках команды, то его отец забивает гол. Никита не пришёл на раскатку перед матчем с «Флоридой Пантерз» (9:4), в котором Евгений оформил хет-трик.
НХЛ — регулярный чемпионат
05 апреля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
9 : 4
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Аччари (Сёдерблом, Карлссон) – 00:20 2:0 Карлссон (Кросби, Чинахов) – 05:06 (pp) 2:1 Грир (Рейнхардт, Форслинг) – 07:10 2:2 Джонс (Швиндт) – 14:31 3:2 Манта – 21:51 4:2 Малкин (Карлссон, Кросби) – 25:51 (pp) 5:2 Малкин (Новак, Ракелль) – 28:27 6:2 Сёдерблом (Дьюар) – 29:53 7:2 Ракелль (Малкин, Карлссон) – 37:48 (pp) 8:2 Ши (Жирар, Манта) – 38:07 9:2 Малкин – 43:30 9:3 Грегор (Беннетт, Ткачук) – 48:02 9:4 Самоскевич (Грир) – 50:46
Сидни Кросби — Никите Малкину: Я не видел тебя на раскатке, почему?
Никита: Каждый раз, когда я прихожу на раскатку, мой отец не забивает ни одного гола в матче.
Евгений Малкин: Я надеюсь, ты и завтра не придёшь на раскатку.
39-летний Малкин в нынешнем сезоне сыграл 53 матча, в которых забил 18 голов и сделал 39 пасов при полезности «+12». Всего на его счету 1266 игр в регулярках и 1403 (532+871) очка.
