«Рад за город, это невероятно». Капитан «Баффало» — о выходе в плей-офф впервые за 15 лет

Капитан «Баффало Сэйбрз» Расмус Далин прокомментировал первый за 15 лет выход клуба в плей-офф. Шведский защитник, выбранный под первым номером на драфте НХЛ — 2018, проводит восьмой сезон в НХЛ.

«Конечно, это невероятно. Я рад за город и за всех тех, кто годами здесь трудился: менеджера по экипировке, тренеров и партнёров по команде. Будет нечто особенное, это точно», – цитирует Далина пресс-служба клуба.

«Баффало» занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 100 очков в 77 играх. Вторую строчку с 102 очками после 76 встреч занимает «Тампа-Бэй Лайтнинг», которая также вышла в плей-офф НХЛ.

