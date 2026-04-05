Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Малкин: хочу, чтобы Чинахов продлил контракт с «Питтсбургом», а потом это сделал я

Комментарии

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин поделился мнением об игре российского форварда Егора Чинахова в этом регулярном чемпионате НХЛ. 25-летний форвард перешёл из «Коламбус Блю Джекетс» по ходу сезона и набрал 31 (17+14) очко в 39 матчах за «пингвинов».

– Насколько вы впечатлены игрой Чинахова?
– Он играл со мной, а теперь выходит в одном звене с Кросби. Я рад за молодого парня, мы видим его прогресс от матча к матчу. В «Коламбусе» у него был тяжёлый старт карьеры, и здесь важна уверенность в себе. Он начал играть во втором звене и в большинстве, забил пару голов, а сейчас великолепно проводит каждую игру. Мне кажется, нашему тренеру тоже нравится Егор, он даёт ему много игрового времени. Хочу, чтобы он продлил контракт с «Питтсбургом», а потом это сделал я, – цитирует Малкина пресс-служба клуба.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android