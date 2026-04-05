Малкин: хочу, чтобы Чинахов продлил контракт с «Питтсбургом», а потом это сделал я

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин поделился мнением об игре российского форварда Егора Чинахова в этом регулярном чемпионате НХЛ. 25-летний форвард перешёл из «Коламбус Блю Джекетс» по ходу сезона и набрал 31 (17+14) очко в 39 матчах за «пингвинов».

– Насколько вы впечатлены игрой Чинахова?

– Он играл со мной, а теперь выходит в одном звене с Кросби. Я рад за молодого парня, мы видим его прогресс от матча к матчу. В «Коламбусе» у него был тяжёлый старт карьеры, и здесь важна уверенность в себе. Он начал играть во втором звене и в большинстве, забил пару голов, а сейчас великолепно проводит каждую игру. Мне кажется, нашему тренеру тоже нравится Егор, он даёт ему много игрового времени. Хочу, чтобы он продлил контракт с «Питтсбургом», а потом это сделал я, – цитирует Малкина пресс-служба клуба.