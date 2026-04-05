Губерниев: я бы на месте Овечкина не торопился возвращаться в КХЛ

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев считает, что капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину рано переходить в КХЛ. Действующее соглашение 40-летнего форварда с клубом НХЛ истекает 30 июня 2026 года.

«Если Овечкин вернётся в КХЛ, хорошо, но российскому клубу это обойдётся в копеечку. Я бы на месте Александра не торопился возвращаться, при всей моей любви к КХЛ. Овечкину ещё нужно постараться выиграть Кубок Стэнли в составе «Вашингтона» и ещё один рекорд Гретцки побить. А вернуться он всегда успеет.

Александр ещё сезон-другой может смело отыграть в НХЛ с учётом своих физических кондиций, а дальше поглядим. Если вернётся в Россию, будем приветствовать. Вопрос только, в какую команду», – цитирует Губерниева «ВсеПроСпорт».