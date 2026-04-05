Юрзинов-старший — об уходе Гру из «Трактора»: наш хоккей извлёк урок из этой ситуации

Двукратный чемпион мира Владимир Юрзинов-старший прокомментировал вылет «Трактора» в первом раунде Кубка Гагарина от «Ак Барса» (1-4).

«Меня огорчила ситуация в славном хоккейном городе Челябинске. Иностранный тренер Бенуа Гру махнул рукой команде по ходу чемпионата – и связка Жени Корешкова и Сергея Зубова оказалась в очень сложной ситуации. Кое-что исправить она успела, но спасти сезон было уже сложно. Думаю, что весь наш хоккей извлёк из челябинской ситуации урок. Иностранный тренер, да ещё окружённый иностранными помощниками, – очень рискованный выбор. И обычно скоропортящийся.

А теперь сравните хоккейные ситуации у городов-соседей. В Магнитогорске подобран и работает каждый винтик – и сегодня, и на будущее. Челябинск, увы, на распутье – и приходится начинать едва ли не с нуля. Для меня здесь один из главных уроков первого раунда. Делайте выводы! – приводит слова Юрзинова Russia-Hockey.