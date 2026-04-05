«Нью-Йорк Айлендерс» уволил Патрика Руа с поста главного тренера

«Нью-Йорк Айлендерс» на официальном сайте сообщил об уходе Патрика Руа с поста главного тренера. На его место назначен Питер Дебур. Кадровое решение принято за четыре матча до окончания регулярного чемпионата НХЛ.

57-летний Дебур ранее возглавлял «Даллас Старз», «Вегас Голден Найтс», «Сан-Хосе Шаркс», «Нью-Джерси Дэвилз» и «Флориду Пантерз».

Всего за карьеру в НХЛ он одержал 662 победы в 1261 матче. Дебур дважды выводил команды в финал Кубка Стэнли (2012 — с «Нью-Джерси», 2016 — с «Сан-Хосе») и является рекордсменом лиги по победам в седьмых матчах плей-офф (9-0).

На данный момент «Айлендерс» занимают седьмое место в Восточной конференции с 89 очками после 78 игр. Команда находится в зоне плей-офф, но от преследователей её отделяет всего одно очко — «Оттава», «Детройт», «Филадельфия» и «Коламбус» имеют по 88 очков.