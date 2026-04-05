Рыбин объяснил, почему считает Буре идеальным кандидатом на пост главы ИИХФ

Тренер по развитию «Сочи» Максим Рыбин заявил, что Павел Буре является идеальным кандидатом на пост главы Международной федерации хоккея. Буре – специальный представитель Федерации хоккея России по международным делам и член совета ИИХФ. Действующий президент ИИХФ Люк Тардиф покинет свой пост в октябре.

«Павел Буре – идеальный кандидат на пост президента Международной федерации хоккея. Потому что знание английского, знание хоккея, знание психологии – это самое важное, и у него это есть, есть все навыки. По моему мнению, это идеальный вариант. Ротенберг? Он будет хорошим главным тренером в какой-нибудь команде», – цитирует Рыбина «Советский спорт».

