Дмитрий Куликов примет участие в матче с «Питтсбургом» впервые после перелома носа

Главный тренер «Флориды Пантерз» Пол Морис заявил, что российский защитник Дмитрий Куликов примет участие в предстоящем матче с «Питтсбург Пингвинз». Россиянин получил перелом носа в матче регулярного чемпионата с «Оттавой Сенаторз» (6:3) и пропустил две игры команды.

«Он уговаривает меня вернуться в состав уже два дня. Правило было такое: перед игрой ему нужно иметь возможность дышать. Но после нашего вчерашнего выступления (поражение со счётом 4:9 от «Питтсбурга». — Прим. «Чемпионата») нам нужно встряхнуть состав», — цитирует Мориса пресс-служба клуба.

Куликов вернулся в состав «пантер» в начале марта после того, как пропустил 57 матчей из-за травмы, полученной в октябре прошлого года. Всего в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги 35-летний Куликов сыграл в 17 встречах, где очков не набрал.