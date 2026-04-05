Дмитрий Куликов примет участие в матче с «Питтсбургом» впервые после перелома носа

Главный тренер «Флориды Пантерз» Пол Морис заявил, что российский защитник Дмитрий Куликов примет участие в предстоящем матче с «Питтсбург Пингвинз». Россиянин получил перелом носа в матче регулярного чемпионата с «Оттавой Сенаторз» (6:3) и пропустил две игры команды.

НХЛ — регулярный чемпионат
05 апреля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
5 : 2
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Сёдерблом – 11:00     1:1 Швиндт (Хиностроза, Форслинг) – 16:15     2:1 Кросби (Чинахов, Раст) – 16:50     3:1 Ракелль (Кросби, Малкин) – 19:12 (pp)     4:1 Ракелль (Малкин, Новак) – 38:08     5:1 Раст (Кросби, Чинахов) – 43:48     5:2 Вераге (Джонс) – 54:15 (pp)    

«Он уговаривает меня вернуться в состав уже два дня. Правило было такое: перед игрой ему нужно иметь возможность дышать. Но после нашего вчерашнего выступления (поражение со счётом 4:9 от «Питтсбурга». — Прим. «Чемпионата») нам нужно встряхнуть состав», — цитирует Мориса пресс-служба клуба.

Куликов вернулся в состав «пантер» в начале марта после того, как пропустил 57 матчей из-за травмы, полученной в октябре прошлого года. Всего в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги 35-летний Куликов сыграл в 17 встречах, где очков не набрал.

