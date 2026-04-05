Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Хотели большего от него». Бывший защитник СКА высказался об игре Гримальди в сезоне

«Хотели большего от него». Бывший защитник СКА высказался об игре Гримальди в сезоне
Комментарии

Экс-защитник СКА Кирилл Сафронов оценил игру нападающего Рокко Гримальди в текущем сезоне КХЛ. 33-летний американец набрал 36 (16+20) очков в 66 матчах регулярки, а в четырёх играх плей-офф не отметился результативными действиями.

«Есть люди, которые несут ответственность за селекционную работу. Я пристально слежу за КХЛ и НХЛ, за другими лигами не очень. Но, видимо, этих игроков брали за те качества, которые они показывали в других лигах, и набирали там много очков.

Гримальди – интересный игрок, быстрый, резкий. Но с такими параметрами, как у него, сложно быть лидером в одной из топовых команд. Он интересный игрок, и быстрый, и резкий, и очков-то он набрал прилично, но всё-таки хотели большего от него. А то, что он в плей-офф сыграл четыре матча с «-4» и на последнюю игру ещё не попал в состав… Это, конечно, печально. Такой итог всего сезона, – цитирует Сафронова «Спорт день за днём».

Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android