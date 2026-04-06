Андрей Назаров рассказал о главных ожиданиях от второго раунда плей-офф КХЛ

Известный тренер Андрей Назаров поделился ожиданиями от второго раунда Кубка Гагарина.

«Первый раунд плей-офф КХЛ получился интересным. Было много разочарований, но в большом спорте так часто бывает, тем он и прекрасен. Теперь с нетерпением ждём второго раунда, который обещает получиться ещё более ярким и непредсказуемым. Кто будет больше заниматься самопожертвованием, помогать своему вратарю и играть в скоростной хоккей, тот и добьётся победы.

Нет никаких сомнений, что наша лига — главный и самый популярный хоккейный турнир в Европе. Знаете, всегда считалось, что в России лучший в мире хоккей и балет, а теперь ещё в этот список можно включить наши бензоколонки. Так что все участники второго раунда заправятся на все 100% и покажут болельщикам незабываемую и классную игру», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.