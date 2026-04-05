Хет-трик Капризова принёс «Миннесоте» победу над «Детройтом» в гостевом матче

В Детройте на стадионе «Литтл Сизарс-арена» прошёл очередной матч регулярного сезона Национальной хоккейной лиги между местным «Детройт Ред Уингз» и «Миннесотой Уайлд». Победу одержали гости со счётом 5:4.

Хет-триком отметился российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов. Ещё один российский форвард «Уайлд» Владимир Тарасенко также отметился заброшенной шайбой. Ещё один гол в составе «дикарей» забил Мэтт Болди. За «Детройт» отличились Альберт Юханссон, Аксель Сандин-Пелликка, Джей Ти Комфер и Патрик Кейн. Отметим, что «Миннесота» выиграла второй период со счётом 4:0. Победный гол Капризов забил в большинстве при счёте 4:4 за полторы минуты до конца третьего периода.

Обоим клубам осталось провести по пять матчей до конца регулярного чемпионата НХЛ. «Миннесота» уже гарантировала себе участие в плей-офф.

