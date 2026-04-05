Детройт Ред Уингз – Миннесота Уайлд, результат матча 5 апреля 2026, счет 4:5, НХЛ 2025/2026

Хет-трик Капризова принёс «Миннесоте» победу над «Детройтом» в гостевом матче
В Детройте на стадионе «Литтл Сизарс-арена» прошёл очередной матч регулярного сезона Национальной хоккейной лиги между местным «Детройт Ред Уингз» и «Миннесотой Уайлд». Победу одержали гости со счётом 5:4.

НХЛ — регулярный чемпионат
05 апреля 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
4 : 5
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Юханссон (Сандин-Пелликка, Кейн) – 01:40     1:1 Болди (Эрикссон Эк) – 20:18     1:2 Капризов (Хартман, Цуккарелло) – 21:25     1:3 Тарасенко (Миддлтон, Хартман) – 27:03     1:4 Капризов (Фэйбер) – 32:32     2:4 Сандин-Пелликка (Ларкин, Рэймонд) – 47:18     3:4 Комфер (Эдвинссон, Каспер) – 51:14     4:4 Кейн (Дебринкэт, Копп) – 54:36     4:5 Капризов (Болди, Цуккарелло) – 58:06 (pp)    

Хет-триком отметился российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов. Ещё один российский форвард «Уайлд» Владимир Тарасенко также отметился заброшенной шайбой. Ещё один гол в составе «дикарей» забил Мэтт Болди. За «Детройт» отличились Альберт Юханссон, Аксель Сандин-Пелликка, Джей Ти Комфер и Патрик Кейн. Отметим, что «Миннесота» выиграла второй период со счётом 4:0. Победный гол Капризов забил в большинстве при счёте 4:4 за полторы минуты до конца третьего периода.

Обоим клубам осталось провести по пять матчей до конца регулярного чемпионата НХЛ. «Миннесота» уже гарантировала себе участие в плей-офф.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Календарь НХЛ
Турнирная таблица НХЛ
