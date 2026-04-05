«Монреаль» гарантировал себе участие в плей-офф НХЛ

«Монреаль Канадиенс» гарантировал себе участие в плей-офф НХЛ. Это произошло благодаря поражению «Детройт Ред Уингз» от «Миннесоты Уайлд» со счётом 4:5.

НХЛ — регулярный чемпионат
05 апреля 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
4 : 5
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Юханссон (Сандин-Пелликка, Кейн) – 01:40     1:1 Болди (Эрикссон Эк) – 20:18     1:2 Капризов (Хартман, Цуккарелло) – 21:25     1:3 Тарасенко (Миддлтон, Хартман) – 27:03     1:4 Капризов (Фэйбер) – 32:32     2:4 Сандин-Пелликка (Ларкин, Рэймонд) – 47:18     3:4 Комфер (Эдвинссон, Каспер) – 51:14     4:4 Кейн (Дебринкэт, Копп) – 54:36     4:5 Капризов (Болди, Цуккарелло) – 58:06 (pp)    

«Монреаль» будет участвовать в плей-офф во второй сезон подряд. Канадский клуб впервые с 2020 года дважды подряд будет участвовать в розыгрыше Кубка Стэнли. В 2021 году «Канадиенс» дошли до финала Кубка Стэнли, где уступили «Тампа-Бэй Лайтнинг» в серии из пяти матчей.

«Монреаль» стал четвёртым клубом Восточной конференции, гарантировавшим себе выход в плей-офф. Ранее это сделали «Тампа-Бэй», «Каролина» и «Баффало», впервые за последние 15 лет вышедший в плей-офф.

