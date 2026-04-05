«Монреаль» гарантировал себе участие в плей-офф НХЛ
Поделиться
«Монреаль Канадиенс» гарантировал себе участие в плей-офф НХЛ. Это произошло благодаря поражению «Детройт Ред Уингз» от «Миннесоты Уайлд» со счётом 4:5.
НХЛ — регулярный чемпионат
05 апреля 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
4 : 5
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Юханссон (Сандин-Пелликка, Кейн) – 01:40 1:1 Болди (Эрикссон Эк) – 20:18 1:2 Капризов (Хартман, Цуккарелло) – 21:25 1:3 Тарасенко (Миддлтон, Хартман) – 27:03 1:4 Капризов (Фэйбер) – 32:32 2:4 Сандин-Пелликка (Ларкин, Рэймонд) – 47:18 3:4 Комфер (Эдвинссон, Каспер) – 51:14 4:4 Кейн (Дебринкэт, Копп) – 54:36 4:5 Капризов (Болди, Цуккарелло) – 58:06 (pp)
«Монреаль» будет участвовать в плей-офф во второй сезон подряд. Канадский клуб впервые с 2020 года дважды подряд будет участвовать в розыгрыше Кубка Стэнли. В 2021 году «Канадиенс» дошли до финала Кубка Стэнли, где уступили «Тампа-Бэй Лайтнинг» в серии из пяти матчей.
«Монреаль» стал четвёртым клубом Восточной конференции, гарантировавшим себе выход в плей-офф. Ранее это сделали «Тампа-Бэй», «Каролина» и «Баффало», впервые за последние 15 лет вышедший в плей-офф.
Комментарии
- 6 апреля 2026
-
10:45
-
10:20
-
10:00
-
09:45
-
09:25
-
09:10
-
08:50
-
08:50
-
08:30
-
08:15
-
07:45
-
07:30
-
07:27
-
07:21
-
07:15
-
07:05
-
06:47
-
06:46
-
06:28
-
06:27
-
06:11
-
06:02
-
05:46
-
05:40
-
05:38
-
04:54
-
04:46
-
04:39
-
04:36
-
04:04
-
02:45
-
02:43
-
02:33
-
02:26
-
02:15