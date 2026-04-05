Сидни Кросби обновил рекорд НХЛ по сезонам с не менее чем одним очком в среднем за игру

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби отметился голом и результативной передачей в первом периоде матча с «Флоридой Пантерз». Канадец гарантировал, что его показатель не опустится ниже одного очка за матч по итогам регулярного чемпионата.

Канадский форвард проводит 21-й сезон в карьере, набирая в среднем не менее одного очка за игру. На данный момент на счету Кросби 71 (29+42) очко в неполных 66 матчах. До конца регулярки «пингвины» проведут ещё четыре матча.

На втором месте по этому показателю находится Уэйн Гретцки, который набирал в среднем не менее одного очка за игру в своих первых 19 сезонах, прежде чем отметился только 62 очками в 70 играх за «Нью-Йорк Рейнджерс» в своём 20-м и последнем сезоне в карьере.