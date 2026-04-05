Кирилл Капризов повторил клубный рекорд «Миннесоты» по играм с двумя и более голами
В Детройте на стадионе «Литтл Сизарс-арена» прошёл очередной матч регулярного сезона Национальной хоккейной лиги между местным «Детройт Ред Уингз» и «Миннесотой Уайлд». Победу одержали гости со счётом 5:4.
1:0 Юханссон (Сандин-Пелликка, Кейн) – 01:40 1:1 Болди (Эрикссон Эк) – 20:18 1:2 Капризов (Хартман, Цуккарелло) – 21:25 1:3 Тарасенко (Миддлтон, Хартман) – 27:03 1:4 Капризов (Фэйбер) – 32:32 2:4 Сандин-Пелликка (Ларкин, Рэймонд) – 47:18 3:4 Комфер (Эдвинссон, Каспер) – 51:14 4:4 Кейн (Дебринкэт, Копп) – 54:36 4:5 Капризов (Болди, Цуккарелло) – 58:06 (pp)
Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился хет-триком. Для россиянина этот матч стал 41-м, в котором он забивал не менее одного гола. Капризов повторил клубный рекорд «Миннесоты» по этому показателю, принадлежащий Мариану Габорику.
Этот хет-трик стал для Капризова шестым в карьере. По этому показателю он уступает лишь Габорику в истории «Миннесоты». На счету словацкого форварда девять хет-триков в форме «Уайлд».
