Кирилл Капризов повторил клубный рекорд «Миннесоты» по играм с двумя и более голами

В Детройте на стадионе «Литтл Сизарс-арена» прошёл очередной матч регулярного сезона Национальной хоккейной лиги между местным «Детройт Ред Уингз» и «Миннесотой Уайлд». Победу одержали гости со счётом 5:4.

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился хет-триком. Для россиянина этот матч стал 41-м, в котором он забивал не менее одного гола. Капризов повторил клубный рекорд «Миннесоты» по этому показателю, принадлежащий Мариану Габорику.

Этот хет-трик стал для Капризова шестым в карьере. По этому показателю он уступает лишь Габорику в истории «Миннесоты». На счету словацкого форварда девять хет-триков в форме «Уайлд».