Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Капризов вышел на третье место по количеству победных голов в истории «Миннесоты»

Комментарии

В Детройте на стадионе «Литтл Сизарс-арена» прошёл очередной матч регулярного сезона Национальной хоккейной лиги между местным «Детройт Ред Уингз» и «Миннесотой Уайлд». Победу одержали гости со счётом 5:4.

НХЛ — регулярный чемпионат
05 апреля 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
4 : 5
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Юханссон (Сандин-Пелликка, Кейн) – 01:40     1:1 Болди (Эрикссон Эк) – 20:18     1:2 Капризов (Хартман, Цуккарелло) – 21:25     1:3 Тарасенко (Миддлтон, Хартман) – 27:03     1:4 Капризов (Фэйбер) – 32:32     2:4 Сандин-Пелликка (Ларкин, Рэймонд) – 47:18     3:4 Комфер (Эдвинссон, Каспер) – 51:14     4:4 Кейн (Дебринкэт, Копп) – 54:36     4:5 Капризов (Болди, Цуккарелло) – 58:06 (pp)    

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов оформил хет-трик, забросив победную шайбу за полторы минуты до конца третьего периода. Этот победный гол стал для россиянина 34-м за «Миннесоту». По этому показателю Капризов вышел на третье место в клубной истории, обойдя Микко Койву. На втором месте по победным голам за «Уайлд» находится Зак Паризе, на счету которого 39 таких шайб.

Лидером в истории «Миннесоты» по победным голам является Мариан Габорик. На счету словацкого форварда 43 победных шайбы за «Уайлд».

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android