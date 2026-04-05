Капризов вышел на третье место по количеству победных голов в истории «Миннесоты»

В Детройте на стадионе «Литтл Сизарс-арена» прошёл очередной матч регулярного сезона Национальной хоккейной лиги между местным «Детройт Ред Уингз» и «Миннесотой Уайлд». Победу одержали гости со счётом 5:4.

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов оформил хет-трик, забросив победную шайбу за полторы минуты до конца третьего периода. Этот победный гол стал для россиянина 34-м за «Миннесоту». По этому показателю Капризов вышел на третье место в клубной истории, обойдя Микко Койву. На втором месте по победным голам за «Уайлд» находится Зак Паризе, на счету которого 39 таких шайб.

Лидером в истории «Миннесоты» по победным голам является Мариан Габорик. На счету словацкого форварда 43 победных шайбы за «Уайлд».