Главный тренер СКА Игорь Ларионов посетил матч РПЛ между «Спартаком» и «Локомотивом»

Главный тренер СКА Игорь Ларионов посетил матч РПЛ между «Спартаком» и «Локомотивом»
Главный тренер СКА Игорь Ларионов посетил матч 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Локомотивом», в котором волевую победу со счётом 2:1 одержали подопечные Хуана Карлоса Карседо.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
05 апреля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Локомотив М
Москва
0:1 Монтес – 23'     1:1 Барко – 66'     2:1 Солари – 83'    
Удаления: нет / Морозов – 72'

Напомним, петербургский клуб покинул розыгрыш Кубка Гагарина в первом раунде плей-офф, уступив по итогам пяти матчей в серии московскому ЦСКА.

Прежде СКА вылетал в первом раунде только в 2009-м и 2010-м. Лучшим результатом в клубной истории являются два Кубка Гагарина в сезонах-2014/2015 и 2016/2017. В 2015 году под руководством Вячеслава Быкова СКА впервые завоевал трофей, обыграв в финале «Ак Барс». В 2017 году под руководством Олега Знарка СКА во второй раз стал обладателем Кубка Гагарина.

