Питтсбург Пингвинз — Флорида Пантерз, результат матча 5 апреля 2026, счет 5:2, НХЛ 2025-2026

«Питтсбург» победил «Флориду» во втором матче за два дня, у Малкина и Чинахова по два очка
Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Питтсбург Пингвинз» и «Флорида Пантерз». Команды играли на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге (США). «Питтсбург Пингвинз» одержал победу со счётом 5:2 (3:1, 1:0, 1:1).

НХЛ — регулярный чемпионат
05 апреля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
5 : 2
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Сёдерблом – 11:00     1:1 Швиндт (Хиностроза, Форслинг) – 16:15     2:1 Кросби (Чинахов, Раст) – 16:50     3:1 Ракелль (Кросби, Малкин) – 19:12 (pp)     4:1 Ракелль (Малкин, Новак) – 38:08     5:1 Раст (Кросби, Чинахов) – 43:48     5:2 Вераге (Джонс) – 54:15 (pp)    

В составе «Питтсбурга» отличились Эльмер Сёдерблом, Сидни Кросби, Рикард Ракелль (дважды) и Брайан Раст. За «Флориду» забили Коул Швиндт и Картер Вераге. Российские нападающие хозяев Евгений Малкин и Егор Чинахов оформили по две результативные передачи. Ворота «Флориды» защищал российский голкипер Даниил Тарасов и совершил 18 сейвов.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Днём ранее «Питтсбург» одержал победу со счётом 9:4.

«Флорида Пантерз» занимает 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. Команда набрала 77 очков за 77 матчей. «Питтсбург Пингвинз» располагается на пятой строчке, заработав 96 очков за 78 игр.

