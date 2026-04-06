«Питтсбург» победил «Флориду» во втором матче за два дня, у Малкина и Чинахова по два очка

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Питтсбург Пингвинз» и «Флорида Пантерз». Команды играли на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге (США). «Питтсбург Пингвинз» одержал победу со счётом 5:2 (3:1, 1:0, 1:1).

В составе «Питтсбурга» отличились Эльмер Сёдерблом, Сидни Кросби, Рикард Ракелль (дважды) и Брайан Раст. За «Флориду» забили Коул Швиндт и Картер Вераге. Российские нападающие хозяев Евгений Малкин и Егор Чинахов оформили по две результативные передачи. Ворота «Флориды» защищал российский голкипер Даниил Тарасов и совершил 18 сейвов.

Днём ранее «Питтсбург» одержал победу со счётом 9:4.

«Флорида Пантерз» занимает 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. Команда набрала 77 очков за 77 матчей. «Питтсбург Пингвинз» располагается на пятой строчке, заработав 96 очков за 78 игр.