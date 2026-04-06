«Питтсбург» победил «Флориду» во втором матче за два дня, у Малкина и Чинахова по два очка

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Питтсбург Пингвинз» и «Флорида Пантерз». Команды играли на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге (США). «Питтсбург Пингвинз» одержал победу со счётом 5:2 (3:1, 1:0, 1:1).
В составе «Питтсбурга» отличились Эльмер Сёдерблом, Сидни Кросби, Рикард Ракелль (дважды) и Брайан Раст. За «Флориду» забили Коул Швиндт и Картер Вераге. Российские нападающие хозяев Евгений Малкин и Егор Чинахов оформили по две результативные передачи. Ворота «Флориды» защищал российский голкипер Даниил Тарасов и совершил 18 сейвов.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Днём ранее «Питтсбург» одержал победу со счётом 9:4.
«Флорида Пантерз» занимает 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. Команда набрала 77 очков за 77 матчей. «Питтсбург Пингвинз» располагается на пятой строчке, заработав 96 очков за 78 игр.
- 6 апреля 2026
-
11:52
-
11:50
-
11:45
-
11:42
-
11:35
-
11:29
-
11:18
-
11:13
-
11:09
-
11:05
-
10:45
-
10:20
-
10:00
-
09:45
-
09:25
-
09:10
-
08:50
-
08:50
-
08:30
-
08:15
-
07:45
-
07:30
-
07:27
-
07:21
-
07:15
-
07:05
-
06:47
-
06:46
-
06:28
-
06:27
-
06:11
-
06:02
-
05:46
-
05:40
-
05:38