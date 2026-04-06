Капризов обошёл Кучерова и вернулся в лидеры гонки российских снайперов сезона НХЛ

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов отметился тремя заброшенными шайбами в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз» (5:4) и улучшил своё положение в гонке российских снайперов НХЛ.

Всего у Кирилла теперь 43 гола в 75 матчах. Этот результат помог ему обойти по заброшенным шайбам среди соотечественников нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиту Кучерова. У форварда «молний» 42 шайбы в 70 играх.

На третьем месте в гонке российских снайперов сезона находится нападающий «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев, на его счету 35 шайб в 77 матчах.

