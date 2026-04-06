Кросби и Малкин вышли на чистое пятое место по числу игр с несколькими очками на двоих

Нападающие «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби и Евгений Малкин в 171-й раз набрали по несколько очков в одной игре, заняв чистое пятое место в истории НХЛ по этому показателю. Это произошло в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой Пантерз» (5:2). Кросби отметился голом и двумя результативными передачами, а Малкин оформил два ассиста.
Таким образом, Малкин и Кросби опередили Даниэля и Хенрика Седина (170) по этому показателю.
В нынешнем сезоне 38-летний Кросби провёл 66 игр, в которых забросил 29 шайб и отдал 43 результативные передачи при полезности «0». Всего на его счету 1418 встреч в регулярных чемпионатах НХЛ и 1759 (654+1105) очков. 39-летний Малкин в текущем сезоне сыграл 54 матча, в которых забил 18 голов и сделал 41 ассист при полезности «+12». Всего на его счету 1267 игр в регулярках и 1405 (532+873) очков.
- 6 апреля 2026
-
11:52
-
11:50
-
11:45
-
11:42
-
11:35
-
11:29
-
11:18
-
11:13
-
11:09
-
11:05
-
10:45
-
10:20
-
10:00
-
09:45
-
09:25
-
09:10
-
08:50
-
08:50
-
08:30
-
08:15
-
07:45
-
07:30
-
07:27
-
07:21
-
07:15
-
07:05
-
06:47
-
06:46
-
06:28
-
06:27
-
06:11
-
06:02
-
05:46
-
05:40
-
05:38