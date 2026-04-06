Кросби и Малкин вышли на чистое пятое место по числу игр с несколькими очками на двоих

Нападающие «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби и Евгений Малкин в 171-й раз набрали по несколько очков в одной игре, заняв чистое пятое место в истории НХЛ по этому показателю. Это произошло в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой Пантерз» (5:2). Кросби отметился голом и двумя результативными передачами, а Малкин оформил два ассиста.

НХЛ — регулярный чемпионат
05 апреля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
5 : 2
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Сёдерблом – 11:00     1:1 Швиндт (Хиностроза, Форслинг) – 16:15     2:1 Кросби (Чинахов, Раст) – 16:50     3:1 Ракелль (Кросби, Малкин) – 19:12 (pp)     4:1 Ракелль (Малкин, Новак) – 38:08     5:1 Раст (Кросби, Чинахов) – 43:48     5:2 Вераге (Джонс) – 54:15 (pp)    

Таким образом, Малкин и Кросби опередили Даниэля и Хенрика Седина (170) по этому показателю.

В нынешнем сезоне 38-летний Кросби провёл 66 игр, в которых забросил 29 шайб и отдал 43 результативные передачи при полезности «0». Всего на его счету 1418 встреч в регулярных чемпионатах НХЛ и 1759 (654+1105) очков. 39-летний Малкин в текущем сезоне сыграл 54 матча, в которых забил 18 голов и сделал 41 ассист при полезности «+12». Всего на его счету 1267 игр в регулярках и 1405 (532+873) очков.

