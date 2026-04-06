«Филадельфия» с Мичковым обыграла «Бостон» в овертайме

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Бостон Брюинз». Встреча прошла в Филадельфии на стадионе «Иксфинити Мобайл Арена» и закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 2:1.

За «Филадельфию» отличились Кристиан Дворак и Портер Мартон. Российский нападающий Матвей Мичков не отметился результативными действиями.

В составе «Бостона» шайбу забросил Павел Заха. Российские защитник Никита Задоров и форвард Марат Хуснутдинов не записали на свой счёт результативных действий.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В следующем матче регулярного чемпионата «Филадельфия» встретится с «Нью-Джерси Дэвилз», а «Бостон» сыграет с «Каролиной Харрикейнз». Оба матча состоятся 8 апреля.