Сидни Кросби вышел на пятое место по числу ассистов на победный гол в истории НХЛ

Канадский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби забил гол и оформил дубль из результативных передач в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 с «Флоридой Пантерз» (5:2). Первый ассист звёздного канадца был на победную в этом матче шайбу Рикарда Ракелля и вошёл в историю НХЛ.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Кросби отдал голевую передачу на победный гол в 177-й раз в своей карьере, обогнав по этому показателю Адама Оутса (176). Теперь Сидни занимает пятое место в истории НХЛ в данном рейтинге после Уэйна Гретцки (239), Рона Фрэнсиса (196), Джо Торнтона (183) и Яромира Ягра (180).

На достижение данного результата Кросби потребовалось 1418 матчей в 20 сезонах.