Евгений Малкин сравнялся с Филом Эспозито по количеству голевых передач в истории НХЛ

Комментарии

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин вышел на 25-е место по количеству результативных передач в истории НХЛ.

НХЛ — регулярный чемпионат
05 апреля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
5 : 2
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Сёдерблом – 11:00     1:1 Швиндт (Хиностроза, Форслинг) – 16:15     2:1 Кросби (Чинахов, Раст) – 16:50     3:1 Ракелль (Кросби, Малкин) – 19:12 (pp)     4:1 Ракелль (Малкин, Новак) – 38:08     5:1 Раст (Кросби, Чинахов) – 43:48     5:2 Вераге (Джонс) – 54:15 (pp)    

Форвард отметился двумя результативными передачами в матче с «Флоридой Пантерз». Теперь на его счету 873 результативные передачи и он делит 25-е место с Филом Эспозито. Следующей целью Малкина является Никлас Лидстрём, в активе которого 878 результативных передач.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Малкин принял участие в 54 матчах, в которых записал в свой актив 18 голов и 41 результативную передачу при коэффициенте полезности «+12».

В следующем матче регулярного чемпионата «Питтсбург» встретится с «Нью-Джерси Дэвилз». Матч состоится 10 апреля.

