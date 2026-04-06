Евгений Малкин сравнялся с Филом Эспозито по количеству голевых передач в истории НХЛ

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин вышел на 25-е место по количеству результативных передач в истории НХЛ.

Форвард отметился двумя результативными передачами в матче с «Флоридой Пантерз». Теперь на его счету 873 результативные передачи и он делит 25-е место с Филом Эспозито. Следующей целью Малкина является Никлас Лидстрём, в активе которого 878 результативных передач.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Малкин принял участие в 54 матчах, в которых записал в свой актив 18 голов и 41 результативную передачу при коэффициенте полезности «+12».

В следующем матче регулярного чемпионата «Питтсбург» встретится с «Нью-Джерси Дэвилз». Матч состоится 10 апреля.