Евгений Малкин сравнялся с Филом Эспозито по количеству голевых передач в истории НХЛ
Поделиться
Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин вышел на 25-е место по количеству результативных передач в истории НХЛ.
НХЛ — регулярный чемпионат
05 апреля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
5 : 2
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Сёдерблом – 11:00 1:1 Швиндт (Хиностроза, Форслинг) – 16:15 2:1 Кросби (Чинахов, Раст) – 16:50 3:1 Ракелль (Кросби, Малкин) – 19:12 (pp) 4:1 Ракелль (Малкин, Новак) – 38:08 5:1 Раст (Кросби, Чинахов) – 43:48 5:2 Вераге (Джонс) – 54:15 (pp)
Форвард отметился двумя результативными передачами в матче с «Флоридой Пантерз». Теперь на его счету 873 результативные передачи и он делит 25-е место с Филом Эспозито. Следующей целью Малкина является Никлас Лидстрём, в активе которого 878 результативных передач.
В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Малкин принял участие в 54 матчах, в которых записал в свой актив 18 голов и 41 результативную передачу при коэффициенте полезности «+12».
В следующем матче регулярного чемпионата «Питтсбург» встретится с «Нью-Джерси Дэвилз». Матч состоится 10 апреля.
Комментарии
- 6 апреля 2026
-
11:52
-
11:50
-
11:45
-
11:42
-
11:35
-
11:29
-
11:18
-
11:13
-
11:09
-
11:05
-
10:45
-
10:20
-
10:00
-
09:45
-
09:25
-
09:10
-
08:50
-
08:50
-
08:30
-
08:15
-
07:45
-
07:30
-
07:27
-
07:21
-
07:15
-
07:05
-
06:47
-
06:46
-
06:28
-
06:27
-
06:11
-
06:02
-
05:46
-
05:40
-
05:38