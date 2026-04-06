Только Овечкин из активных игроков опережает Кросби по числу голов в равных составах в НХЛ

Канадский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби забил гол и оформил две результативные передачи в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 с «Флоридой Пантерз» (5:2), войдя в историю североамериканской лиги по числу голов в равных составах.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Кросби сравнялся с Бреттом Халлом (456) по количеству голов в равных составах, заняв седьмое место в истории НХЛ. Единственный действующий игрок с большим количеством голов — Александр Овечкин (617).

На достижение данного результата Кросби потребовалось 1418 матчей в 20 сезонах. Всего же за карьеру в активе Кросби 654 гола и 1105 результативных передач.