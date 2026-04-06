Только Овечкин из активных игроков опережает Кросби по числу голов в равных составах в НХЛ

Канадский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби забил гол и оформил две результативные передачи в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 с «Флоридой Пантерз» (5:2), войдя в историю североамериканской лиги по числу голов в равных составах.

НХЛ — регулярный чемпионат
05 апреля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
5 : 2
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Сёдерблом – 11:00     1:1 Швиндт (Хиностроза, Форслинг) – 16:15     2:1 Кросби (Чинахов, Раст) – 16:50     3:1 Ракелль (Кросби, Малкин) – 19:12 (pp)     4:1 Ракелль (Малкин, Новак) – 38:08     5:1 Раст (Кросби, Чинахов) – 43:48     5:2 Вераге (Джонс) – 54:15 (pp)    

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Кросби сравнялся с Бреттом Халлом (456) по количеству голов в равных составах, заняв седьмое место в истории НХЛ. Единственный действующий игрок с большим количеством голов — Александр Овечкин (617).

На достижение данного результата Кросби потребовалось 1418 матчей в 20 сезонах. Всего же за карьеру в активе Кросби 654 гола и 1105 результативных передач.

