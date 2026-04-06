Капризов приблизился к рекорду Габорика по количеству хет-триков в составе «Миннесоты»

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов довёл количество своих хет-триков до шести за карьеру — это второй результат в истории «Миннесоты Уайлд». Больше только у Мариана Габорика, на счету которого девять хет-триков.

Напомним, Капризов оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата с «Детройт Ред Уингз» (5:4).

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Капризов принял участие в 75 матчах, в которых записал в свой актив 43 гола и 44 результативные передачи при коэффициенте полезности «+12».

Всего за карьеру в лиге в его активе 394 матча, в которых он забил 228 голов и сделал 245 результативных передач.