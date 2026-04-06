Видео шестого хет-трика российского нападающего «Миннесоты» Кирилла Капризова в НХЛ
28-летний российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 с «Детройт Ред Уингз» (5:4). Встреча прошла в Детройте на стадионе «Литтл Сизарс-арена».

НХЛ — регулярный чемпионат
05 апреля 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
4 : 5
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Юханссон (Сандин-Пелликка, Кейн) – 01:40     1:1 Болди (Эрикссон Эк) – 20:18     1:2 Капризов (Хартман, Цуккарелло) – 21:25     1:3 Тарасенко (Миддлтон, Хартман) – 27:03     1:4 Капризов (Фэйбер) – 32:32     2:4 Сандин-Пелликка (Ларкин, Рэймонд) – 47:18     3:4 Комфер (Эдвинссон, Каспер) – 51:14     4:4 Кейн (Дебринкэт, Копп) – 54:36     4:5 Капризов (Болди, Цуккарелло) – 58:06 (pp)    

Капризов забрасывал свои шайбы на 22-й, 33-й и 59-й минутах. Третья шайба россиянина стала победной в матче.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В текущем сезоне российский форвард набрал 87 очков в 75 матчах (43 гола и 44 результативные передачи).

Отметим, что Капризов довёл количество своих хет-триков до шести за карьеру — это второй результат в истории «Миннесоты Уайлд».

Материалы по теме
Капризов обошёл Кучерова и вернулся в лидеры гонки российских снайперов сезона НХЛ
