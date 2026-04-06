Видео шестого хет-трика российского нападающего «Миннесоты» Кирилла Капризова в НХЛ

28-летний российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 с «Детройт Ред Уингз» (5:4). Встреча прошла в Детройте на стадионе «Литтл Сизарс-арена».

Капризов забрасывал свои шайбы на 22-й, 33-й и 59-й минутах. Третья шайба россиянина стала победной в матче.

В текущем сезоне российский форвард набрал 87 очков в 75 матчах (43 гола и 44 результативные передачи).

Отметим, что Капризов довёл количество своих хет-триков до шести за карьеру — это второй результат в истории «Миннесоты Уайлд».