Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Оттава Сенаторз – Каролина Харрикейнз, результат матча 6 апреля 2026, счет 6:3, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

Гол Свечникова не спас «Каролину» от поражения в матче с «Оттавой»
Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимала «Каролину Харрикейнз». Встреча прошла в Оттаве на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и закончилась победой хозяев со счётом 6:3.

06 апреля 2026, понедельник. 00:00 МСК
0:1 Стэнковен (Элерс, Блейк) – 05:22 (pp)     1:1 Козенс (Штюцле, Батерсон) – 07:17 (pp)     2:1 Штюцле – 08:51     2:2 Свечников – 19:40     3:2 Ткачук (Зуб, Грейг) – 28:34     4:2 Пинто (Зеттерлунд) – 42:50 (pp)     5:2 Ткачук (Грейг, Козенс) – 46:32     5:3 Холл (Уокер, Блейк) – 57:30     6:3 Жиру (Пинто, Сандерсон) – 59:03    

В составе победителей забивали Дилан Козенс, Тим Штюцле, Брэди Ткачук (дважды), Шейн Пинто и Клод Жиру. Российский защитник Артём Зуб отметился результативной передачей.

За «Каролину» отличились Логан Стэнковен, российский нападающий Андрей Свечников и Тейлор Холл. Российский защитник Александр Никишин не отметился результативными действиями.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В следующем матче «Оттава» сыграет с «Тампа-Бэй Лайтнинг», а «Каролина» встретится с «Бостон Брюинз».

