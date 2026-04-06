Гол Свечникова не спас «Каролину» от поражения в матче с «Оттавой»

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимала «Каролину Харрикейнз». Встреча прошла в Оттаве на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и закончилась победой хозяев со счётом 6:3.
В составе победителей забивали Дилан Козенс, Тим Штюцле, Брэди Ткачук (дважды), Шейн Пинто и Клод Жиру. Российский защитник Артём Зуб отметился результативной передачей.
За «Каролину» отличились Логан Стэнковен, российский нападающий Андрей Свечников и Тейлор Холл. Российский защитник Александр Никишин не отметился результативными действиями.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
В следующем матче «Оттава» сыграет с «Тампа-Бэй Лайтнинг», а «Каролина» встретится с «Бостон Брюинз».
- 6 апреля 2026
