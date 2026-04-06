«Вашингтон» разгромно проиграл «Рейнджерс» в матче с девятью шайбами. Овечкин — без очков

В ночь с 5 на 6 апреля на льду «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 8:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились американские нападающие Конор Шири, Винсент Трочек, Джей Ти Миллер, канадский форвард Уилл Кайлли, оформивший хет-трик, словацкий нападающий Адам Сикора и американский защитник Адам Фокс. На счету россиянина Владислава Гаврикова результативная передача.

В составе гостей единственную шайбу забросил канадский форвард Коннор Макмайкл. Российский форвард Александр Овечкин завершил встречу без набранных очков.

Следующий матч «Вашингтон» проведёт на выезде с «Торонто Мэйпл Лифс» 9 апреля. «Рейнджерс» продолжит домашнюю серию и встретится с «Баффало Сэйбрз» также 9 апреля.