Нью-Йорк Рейнджерс — Вашингтон Кэпиталз, результат матча 6 апреля 2026, счёт 8:1, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

«Вашингтон» разгромно проиграл «Рейнджерс» в матче с девятью шайбами. Овечкин — без очков
В ночь с 5 на 6 апреля на льду «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 8:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
06 апреля 2026, понедельник. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
8 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Шири (Картье, Фокс) – 00:23     1:1 Макмайкл (Уилсон, Фехервари) – 13:45     2:1 Миллер (Зибанеджад, Фокс) – 23:07 (pp)     3:1 Кайлли (Шнайдер, Бродзински) – 25:53     4:1 Кайлли (Трочек, Гавриков) – 28:33     5:1 Сикора (Лаба, Хмеларж) – 33:22     6:1 Фокс (Зибанеджад, Миллер) – 38:27 (pp)     7:1 Трочек – 42:27     8:1 Кайлли (Зибанеджад, Лафреньер) – 59:28    

В составе победителей заброшенными шайбами отметились американские нападающие Конор Шири, Винсент Трочек, Джей Ти Миллер, канадский форвард Уилл Кайлли, оформивший хет-трик, словацкий нападающий Адам Сикора и американский защитник Адам Фокс. На счету россиянина Владислава Гаврикова результативная передача.

В составе гостей единственную шайбу забросил канадский форвард Коннор Макмайкл. Российский форвард Александр Овечкин завершил встречу без набранных очков.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Следующий матч «Вашингтон» проведёт на выезде с «Торонто Мэйпл Лифс» 9 апреля. «Рейнджерс» продолжит домашнюю серию и встретится с «Баффало Сэйбрз» также 9 апреля.

